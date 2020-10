In casa Inter tiene banco la questione legata alla positività di Bastoni e Skriniar al Coronavirus. I due difensori sono risultati positivi ieri e per i nerazzurri è scattato subito l’allarme, con un giro di tamponi per i giocatori non impegnati con le Nazionali.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” al momento per il gruppo squadra non è scattata nessuna “bolla”, anche perché la maggior parte dei tesserati è convocata con le rispettive Nazionali. Il pensiero va a quanto rientreranno i giocatori.





Intanto i calciatori continueranno ad allenarsi con allenamenti individuali e l’unico spostamento permesso sarà casa – centro sportivo.