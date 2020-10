«Siamo stufi di subire torti arbitrali. Continuiamo a vedere un atteggiamento “ostile” nei nostri confronti in ogni partita. Ieri, oltre al “clamoroso” gol fantasma concesso e all’ennesima espulsione, la cosa più grave è l’atteggiamento “ostile” nei nostri confronti.

Facciamo presente che gli errori eclatanti sono molteplici già dalla passata stagione sportiva, siamo finiti per ben due volte su “Striscia La Notizia”. Fermo restando che la Turris ha meritato la vittoria, la Viterbese è pronta a gesti eclatanti, come le dimissioni da Presidente del sottoscritto e altre azioni di protesta. La società che rappresento, ultima squadra della Regione Lazio rimasta in Lega Pro, merita rispetto!!!





Aspettiamo chiarimenti da parte della Lega e dell’AIA che ad oggi sono state indifferenti a tutte le forme di protesta adottate in questi anni». Queste le parole del presidente della Viterbese, Marco Arturo Romano, riportate da “Tuttoc.com” in merito ai presunti errori arbitrali subiti contro la Turris.