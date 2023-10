L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla mancanza di gol di Insigne e Di Francesco, entrambi fermi ad una sola marcatura.

Nel loro repertorio c’è un po’di tutto corsa, cross, dribbling, tiri a giro, verticalizzazioni. Pertanto scmbra quasi paradossale che, tanto per Insigne quanto per Di Francesco, la tabella di gol è assist abbia smesso di aggiornarsi dopo la gara con la Feralpisalò: nelle cinque partite successive infatti (tre per l’ex Frosinone, che ha salcato gli impegni con Ascoli e Sudtirol) i due, nonostante il consueto contributo in termini dì fantasia, non sono più riusciti a timbrare il cartellino e realizzare passaggi decisivi.

In particolare Insigne ha iniziato con un’insolita difficoltà a centrare la porta, soprattutto a Modena con due occasioni abbastanza semplici non concrerizzate: prestazioni e adattamento agli schemi di Corini migliorano settimana dopo settimana, ma manca ancora la precisione: non a caso, dei nove tiri in campionato sola uno ha centrato lo specchio, quello che ha aperto le marcature contro i «leoni del Garda».

Altrettanto sfortunato Di Francesco, che ha subito presa confidenza con la realtà rosanero nonostante non abbia svolto il ritiro con i compagni: dei suoi sei tiri cinque sono finiti in porta, ma solo con la Feralpisalò è arrivata la rete; con il Sudtirol ha sfiorato il gol olimpico da una mattonella al limite dell’area e solo uno straordinario intervento di Poluzzi lo ha evitato.