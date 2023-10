L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripresa del Palermo con Buttaro e Di Mariano ancora a parte.

È passato fin irappo tempo lontano dal campo, adesso i ragazzi di Corini sono pronti per tornare ad allenarsi e preparare la difficile sfida di lunedì sera contre la Spezia di Alvini. I liguri sono un cliente scomodo e la classifica non testimonia la qualita della rosa che sta affrontando questo campionato. Lo Spezia, che lo scorso anno è retrocesso dalla Serie A, sta vivendo un periodo di crescita sia nel gioco ma soprattutto nei risultati e arriva dall’ottenimento di 4 punti nelle ultime due giornate di campionato, a dimostrazione che i calciatori si stanno conoscendo e pian piano organizzando. Lo sa bene Corini, che a partire da oggi proverà a lavorare con i suoi giocatori per capire come far male aì propri avversari.

La settimana sarà importante per capire se riusciranno a far parte del gruppo anche Di Mariano e Buttaro, gli ultimi due elementi rimasti appiedati a causa di problemi fisici non ancora del tutto risolti. Nei prossimi giorni potrebbero gradualmente essere inseriti in gruppo. Farà parte della rosa a 360 gradi Valente che ha smaltito i postumi dell’infortunio tornando a totale disposizione dello staff tecnico rosanero. Un’ulteriore freccia per il Palermo, che nelle ultime partite ha dovuto chiedere di fare gli straordinari a Di Francesco e Insigne.