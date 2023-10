Intervistato da “Il Giornale di Sicilia” Firmino Elia, padre di Salvatore Elia che lunedì 23 tornerà al Barbera da ex in occasione di Palermo-Spezia ha rilasciato le seguenti parole:

«É una formazione che è stata costruita per stare nella parte alta della classifica. In questo momento sono un po’ in ritardo, ma ha diversi giocatori di valore che aveva l’anno scorso in Serie A. dove addirittura a 6-7 giornate dalla fine sembrava potesse salvarsi. Retrocedendo è poi tutto un altro discorso, più si scende di categoria più è difficile. Tra l’altro in Serie B ci sono tante squadre forti, di blasone, e tutte vogliono fare bella figura. Lotta per la promozione? Il Parma ha un organico molto forte e un allenatore importante come Pecchia. Secondo me è destinato alla Serie A. Poi ci sono due-tre società importanti che si giocheranno l’altro posto che garantisce la promozione diretta, mi riferisco a Palermo, Venezia e anche Spezia, che dubito farà un campionato anonimo. Io al Barbera per Palermo-Spezia? Ci sto pensando (ride. ndr). vediamo se riesco ad organizzarmi».