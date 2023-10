Intervistato da “Il Giornale di Sicilia” Firmino Elia, padre di Salvatore Elia che lunedì 23 tornerà al Barbera da ex in occasione di Palermo-Spezia ha rilasciato le seguenti parole:

«Esperienza in rosa di Salvatore? Visto che si era trovato molto bene ed era partito nel migliore di modi nelle prime giornate di campionato mi aspettavo potesse avere un’altra chance. Però quando ci sono questi infortuni, come il suo, il calcio può darti delle delusioni. Ovviamente non entro nel merito, essendo stato anche io un calciatore. So che quando uno si fa male le cose cambiano».