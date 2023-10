Intervistato da “Il Giornale di Sicilia” Firmino Elia, padre di Salvatore Elia che lunedì 23 tornerà al Barbera da ex in occasione di Palermo-Spezia ha rilasciato le seguenti parole:

«Emozioni Salvatore in vista di Palermo-Spezia? È molto difficile rispondere a questa domanda. Spero che sia una bella gara e uno spettacolo per tutti i tifosi. La squadra di Corini è una formazione che punta a vincere il campionato, mentre lo Spezia è partito in maniera più lenta rispetto ai programmi, ma ha ampi margini di miglioramento. Mi auguro che vinca la squadra migliore e che sia una partita divertente».