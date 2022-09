L’avventura di Kostas Manolas allo Sharjah, inizia con un vero e proprio brivido.

Il club degli Emirati Arabi, che lo ha acquistato dall’Olympiakos, ha organizzato per la sua presentazione ufficiale uno show inaspettato. Per la foto di rito, Manolas ha posato con la nuova maglia, al fianco di un leone in carne ed ossa.