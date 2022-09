Intervistato da “Il Messaggero” il difensore del Frosinone, Fabio Lucioni, ha fatto un quadro generale sul campionato.

Ecco le sue parole:

«Sorprese non ce ne sono. Reggina, Cagliari, Genova, Benevento e Parma, hanno le carte in regola per arrivare fino alla fine e lo stesso Bari non può essere definito una sorpresa. Tra le deluse Pisa e Venezia sicuramente, ma hanno i giocatori e la forza per riemergere».