Inghilterra, i convocati di Southgate per Euro 2024

L’Inghilterra si avvicina a Euro 2024 con aspettative elevate e un’ampia rosa di talenti, come dimostra la lista preliminare di 33 giocatori annunciata da Gareth Southgate. Questa scelta iniziale fornisce un’ampia gamma di opzioni per affrontare le sfide del torneo, permettendo al CT di valutare forma fisica, condizione e dinamiche di squadra prima di prendere le decisioni finali sui 26 giocatori che effettivamente parteciperanno al campionato europeo.

La strategia di Southgate di convocare un numero maggiore di giocatori per la fase di preparazione riflette la competitività del calcio inglese e l’importanza di gestire al meglio le risorse umane in vista di un torneo così impegnativo. La selezione finale di 26 giocatori sarà probabilmente basata su una combinazione di esperienza internazionale, forma attuale e adattabilità tattica, elementi cruciali per affrontare le varie fasi del torneo.

La lista pre-convocati di Southgate può anche servire come ulteriore motivazione per i giocatori nei loro club, sapendo che ogni prestazione potrebbe influenzare la loro inclusione nella squadra finale per Euro 2024. Gli osservatori saranno particolarmente attenti a come i giocatori gestiranno la pressione e sfrutteranno le opportunità nei mesi che precedono il torneo, rendendo ogni partita e ogni allenamento un’audizione per l’Europeo.

Ecco l’elenco:

Portieri: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, James Trafford

Difensori: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Lewis Dunk, Kieran Trippier, Joe Gomez, Jarrad Branthwaite

Centrocampisti: Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Curtis Jones

Attaccanti: Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Bukayo Saka, Harry Kane, Ollie Watkins, Jarrod Bowen, Ivan Toney, Eberechi Eze, Anthony Gordon, James Maddison