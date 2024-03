Infortunio muscolare, si teme uno stop lunghissimo | La promozione si complica ancora

Brutte notizie per il tecnico, che dunque vede allontanarsi ulteriormente il salto di categoria a causa di un grave problema fisico patito da uno dei calciatori chiave della squadra, che rischia adesso di rimanere a lungo ai box.

La stagione è ormai entrata nel clou, e le prossime uscite delle varie squadre possono risultare decisive per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio anno dalle società. Tra coppe europee, scudetti e salvezze, nelle categorie inferiori c’è anche il tema promozione a far discutere.

Le squadre in lotta per questo traguardo infatti sperano di ottenere il pass per la nuova categoria in maniera diretta, e senza dover passare dal lungo e tortuoso percorso dei playoff. Ecco perché gli allenatori hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile in questa fase del campionato.

Tuttavia spesso gli infortuni non rendono possibile ciò, come sa bene questo tecnico, che dovrà rinunciare ad un elemento chiave della propria rosa nei prossimi fondamentali impegni.

Il calciatore infortunato che fa tremare il mister

Alla ripresa degli allenamenti arrivata nella giornata di lunedì, in casa Padova non si è allenato con il resto dei compagni l’esterno Nicola Valente. Il calciatore ha infatti riportato un problema fisico durante il match vinto in casa del Renato per 1-0 domenica pomeriggio, e per questa ragione si è preferito tenerlo a riposo, anche in attesa degli esami strumentali decisivi per sancire l’entità del suo problema.

Difficilmente però il 32enne riuscirà a recuperare in tempo per il derby di mercoledì contro il Vicenza, in quello che si preannuncia un derby di fuoco, fondamentale anche per la classifica, visto che le due squadre sono al momento seconda e terza nel girone A di Serie C. Una brutta notizia dunque per il tecnico biancoscudato Vincenzo Torrente, che proprio nel mercato invernale aveva accolto Valente, proveniente dal Palermo, squadra in cui ha giocato per 3 anni e mezzo.

Salto di categoria ancora più duro per il Padova

Perdere un elemento del calibro di Valente per diverso tempo potrebbe complicare ulteriormente le cose in casa Padova per quanto riguarda la promozione diretta in Serie B.

Come detto infatti i biancorossi sono al momento secondi, con quattro punti di distacco dal Mantova primo. Se si vorrà dunque ridurre il distacco e tentare l’assalto alla prima piazza, sarà fondamentale recuperare quanto prima l’esterno ex Palermo, sempre più importante ormai negli schemi di mister Torrente.