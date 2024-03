Futuro all’Inter? Ecco la verità: il trascinatore della squadra ha rotto il silenzio | Trafitto il cuore di milioni di tifosi

Le parole del leader della squadra fanno tremare i tifosi. Il veterano rompe il silenzio sul suo futuro all’Inter.

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione entusiasmante, con il countdown per lo Scudetto che è già iniziato e la speranza Champions League ancora viva più che mai. Gli ultimi mesi di stagione potrebbero essere pieni di festeggiamenti, dopo le grandi prestazioni di questo 2024, senza macchina, fatto di sole vittorie, ma rimangono alcune questioni societarie da chiudere.

C’è infatti un grande punto interrogativo sul futuro di molti protagonisti della stagione. Calciatori da rinnovare, guida tecnica, mercato, tutte vicende importanti che non stanno distogliendo la squadra dal campo ma che necessitano interventi immediati. Sono diversi infatti i calciatori in scadenza di contratto, e anche il tecnico chiederà maggiori garanzie.

I prossimi impegni soprattutto europei detteranno la strada. Se l’Inter dovesse infatti andare avanti in Champions League e battere l’Atletico Madrid anche al ritorno (andata terminata 1-0 con gol di Arnautovic nel secondo tempo) la squadra rimarrà concentrata sul doppio impegno. Se dovesse invece uscire di scena in Europa, la dirigenza forte dello Scudetto ormai blindato potrà concentrarsi sui rinnovi con più serenità.

Inter, quanti rinnovi: c’è anche Inzaghi

La priorità in casa Inter si chiama Lautaro Martinez, ma c’è anche il rinnovo di Barella. Non ultimo Simone Inzaghi, che a fine stagione potrà finalmente parlare da Campione d’Italia alla dirigenza. E pensare che un esonero era stato vicinissimo lo scorso anno, dopo le gravi cadute in Serie A. Solo la Champions League e la finale raggiunta salvò la panchina dell’ex Lazio, che oggi invece potrà chiedere a Marotta un rinnovo e un aumento nel contratto.

C’è la volontà da parte della società di continuare con Inzaghi, visti i successi sul campo, la l’Inter dovrà occuparsi anche di contratti onerosi come quello di Lautaro Martinez, che chiede circa 10 milioni e Barella, che non ha ancora raggiunto un accordo.

Inter, rinnovo Inzaghi, 21 milioni sul tavolo

Il tecnico a fine partita, post Inter-Genoa, ha risposto ad alcune domande sul suo futuro. Inzaghi si è detto felice del periodo, in piena sintonia con la dirigenza, con tifosi e calciatori, e che non c’è fretta per il rinnovo. Se ne parlerà a fine stagione, ha detto l’allenatore, ma intanto il contratto è in scadenza nel 2025.

In questo momento con i bonus Inzaghi arriva a percepire circa 5,5 milioni di euro a stagione, ma in caso di rinnovo potrebbe chiedere fino a 7 milioni, per un triennale da 21 milioni di euro che lo potrebbe al pari di Allegri e gli altri top in Europa.