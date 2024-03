32 milioni di euro: i rossoneri ripartono da lui | Milan, a fine stagione l’annuncio ufficiale

Il Milan ha deciso da dove ripartire, ma l’annuncio verrà dato solo a fine stagione: 32 milioni di euro.

Il Milan cercherà di finire la stagione con un successo, senza farsi distrarre dai trionfi dei cugini nerazzurri, e dalle delusioni di campionato. I rossoneri infatti, che nel 2024 hanno decisamente cambiato marcia rispetto a un 2023 totalmente da dimenticare, si sono rimessi in carreggiata e hanno messo nel mirino il secondo posto adesso distante solo 1 punto.

Ma anche in coppa il diavolo può sperare di andare avanti. L‘Europa League, arrivata grazie a quel gol di Chukwueze a Newcastle ha portato gli uomini di Pioli a sperare di andare avanti e perché no, vincere l’unica coppa mancante dalla sala dei trofei del Milan. Anche da questi risultati di fine stagione dipenderanno tante cose, tra cui sicuramente mercato – gli introiti dei posizionamento in coppa e in campionato – e guida tecnica.

Il Milan vuole fare cassa per investire sul mercato e portare a casa un nuovo attaccante per sostituire Giroud, inoltre è sempre più vicino a cambiare allenatore, ma c’è ancora uno spiraglio per Stefano Pioli. Il tecnico punta alla riconferma, a determinate condizioni.

Milan, il piano di Pioli per rimanere in rossonero

In estate sarà pronta un’atra rivoluzione – dopo quella dell’estate del 2023 – per il Milan. Via Tonali, De Keteleare, Maldini, Massara, lo scorso anno sono arrivati nuovi calciatori e adesso con l’arrivo di Ibrahimovic anche nuovi dirigenti. I vertici rossoneri hanno in mente anche di cambiare guida tecnica, per decretare la fine del ciclo Stefano Pioli, ma l’allenatore emiliano ha ancora qualche asso nella manica. Sì, perché in caso di vittoria in Europa League la dirigenza potrebbe anche decidere di premiarlo.

Pioli è stato duramente contestato quest’anno, e i tifosi sembrano averlo ormai abbandonato. Ma rimane l’ultima carta da giocare all’ex Fiorentina, per provare a rimanere e risanare il rapporto con l’ambiente.

Pioli, l’Europa League e il campionato: cosa serve al tecnico per rimanere al Milan

La sensazione è che, come accaduto nel 2020, la società possa ricredersi. Pioli è già stato spalle al muro, quando Rangnick sembrava il prescelto, ma una serie di vittorie e il sesto posto sul finale convinsero la dirigenza a puntare su di lui. Adesso un’altra sfida nelle difficoltà per l’emiliano, che in caso di vittoria dell’Europa League potrebbe al Milan tra incassi e premi circa 30 milioni di euro.

Una cifra che il Milan potrà anche investire sul mercato. Conferma poi sicura in caso di arrivo in finale di Europa League e secondo posto in campionato, che significherebbe giocarsi la Supercoppa Italiana 2024 e anche più introiti.