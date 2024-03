Inter, il rimpianto di Inzaghi: la squadra è ko | Altri due infortuni alla vigilia della Champions

Rimpianti per Simone Inzaghi. Il tecnico rischia e perde pedine importanti per la Champions League: altri due infortuni

L’Inter si appresta ad affrontare la trasferta più importante della sua stagione, con Simone Inzaghi preoccupato per la condizione di alcuni calciatori. Già all’andata l’uscita dal campo di Thuram avevamo mandato in apprensione l’allenatore, che poi dalla panchina aveva trovato il jolly. Ma in questo ultimo mese sono stati tanti i guai fisici per i nerazzurri, a partire da Frattesi, lo stesso francese che ha da poco recuperato, e ancora Acerbi.

Proprio sul più bello l’Inter rischia di non poter sfruttare la lunghezza della sua rosa, visto che nelle scorse ore si sono dovuti fermare per infortunio altri due giocatori fondamentali. In un momento cruciale come quello del ritorno di Champions League, i nerazzurri dovranno stringere i denti. Inzaghi per la trasferta europea dovrà fare a meno di due pedine importanti.

Inzaghi, due giocatori out per Madrid

Un rischio per Simone Inzaghi, quello di mandare in campo Arnautovic, in trasferta a Bologna. Il tecnico nel secondo tempo della gara poi vinta dai nerazzurri infatti aveva deciso di mettere dentro l’austriaco, che però pochi minuti dopo si è dovuto fermare per un guaio muscolare. Mani sul volto, cambio chiamato dalla panchina e tutto da rifare. Nelle scorse ore sono arrivato i risultati degli esami dell’ex Bologna: per lui un risentimento al bicipite femorale che lo terrà fuori almeno fino al 13 aprile, contro il Cagliari.

Ma anche Carlos Augusto si è dovuto recentemente fermare a causa di un guaio fisco. Il brasiliano ha ricevuto nelle scorse ore la diagnosi: elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Per lui previsti tempi di recupero molto più brevi, al massimo come riporta SkySport nel giro di due settimane dovrebbe tornare disponibile.

Altetico Madrid-Inter: la probabile formazione

Inzaghi ritrova tutti i titolari per la trasferta di Madrid, anche se dalla panchina alcuni reparti potrebbero non godere della solita importante turnazione. Partendo proprio dall’attacco, con Arnautovic out almeno un mese. La difesa poi, con Carlos Augusto – che potrebbe recuperare invece già per la prossima di campionato – perde un altro pezzo importante. Anche Frattesi non è stato al meglio la scorsa settimana. Il centrocampista si era fermato durante il riscaldamento pre Inter-Genoa, ma il guaio fisico sembra essere rientrato.

Il tecnico andrà a Madrid con i titolari, ma le scelte sono obbligate. Ecco la probabile formazione, con unico ballottaggio Dumfries-Darmian: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro (3-5-2).