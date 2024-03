Che disgrazia, proprio lui è fuori dai giochi | Niente Champions League: per i tifosi un colpo al cuore

Disgrazia assoluta per l’allenatore e per tutta la squadra, che si vedono costretti a dover fare a meno del proprio calciatore chiave a causa del pesante infortunio di cui è rimasto vittima nelle ultimissime ore.

Tra qualche ora tornerà di scena la Champions League per l’ultima tornata delle gare di ritorno degli ottavi di finale, che andranno così a completare il quadro delle qualificate al turno successivo. Tra queste una delle partite più belle ed interessanti è quella tra l’Atletico Madrid e l’Inter, che vede i discorsi ancora tutti aperti.

All’andata infatti la partita si è conclusa per 1-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi, che dopo aver sprecato parecchio è riuscita a segnare grazie a Marko Arnautovic, ottenendo così un vantaggio importante in vista del ritorno del Wanda Metropolitano. Mercoledì sera dunque sarà una partita apertissima, dove può accadere di tutto e i calciatori daranno anche l’anima in campo per proseguire il cammino nella principale competizione europea per club.

Nelle ultime ore però una notizia terribile ha travolto tutta la squadra, che adesso rischia di vedere condizionato il proprio cammino nella competizione. Uno dei calciatori più importanti della rosa infatti rimarrà ai box a causa di un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori dai giochi per il prossimo impegno nella coppa dalle grandi orecchie.

Ecco chi si è fatto male

Domenica si è giocato il big match di Premier League tra Liverpool e Manchester City, conclusosi con il risultato di 1-1. Nel corso della sfida però, al 56esimo minuto, il portiere dei Citizens Ederson ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico, venendo sostituito dalla riserva Stefan Ortega.

Dopo gli esami strumentali a cui il brasiliano si è sottoposto però si è capita che la situazione non è proprio delle migliori. L’estremo difensore infatti dovrà rimanere ai box per circa 3-4 settimane a causa di un infortunio muscolare alla coscia. Brutta tegola dunque per Pep Guardiola e per tutta la squadra.

Ederson salta i quarti di Champions?

A causa di questo problema il 30enne rischia di dover saltare almeno la gara di andata dei quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie, dove il City è ancora in attesa di conoscere l’avversaria dai sorteggi.

La partita in questione infatti si giocherà nella seconda settimana di aprile e difficilmente Ederson in quella data avrà già smaltito il suo infortunio.