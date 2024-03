Nuovo cambio in panchina: la società e l’allenatore non si parlano più | Lascia la squadra a campionato in corso

Ancora un cambio in panchina in Serie A. Stavolta il rapporto con la società è ai minimi termini: rottura totale.

La Serie A si prepara a grandi stravolgimenti il prossimo anno. Soprattutto il top club, eccezion fatta per l’Inter verosimilmente, si apprestano a rivoluzioni in panchina significative. Milan, Juventus, ma anche la Roma, Napoli, Lazio. Tanti punti interrogativi ancora senza risposta.

Con la stagione che si avvia verso l’ultimo terzo di campionato, si iniziano inoltre a delineare i primi verdetti, e molti allenatori sono finiti sul banco degli imputati per non essere riusciti a portare a casa i risultati sperati. In alcuni casi addirittura sotto le aspettative, con grandi delusioni da parte dei tifosi, dell’ambiente ma soprattutto della società. Una panchina su tutte rischia di saltare già nelle prossime ore.

Vista la sconfitta in campionato, il presidente ha deciso di “punire” la squadra ma anche l’allenatore, comunicando allo staff tecnico la decisone del ritiro. Inoltre nello spogliatoio dopo la sconfitta, l’allenatore avrebbe avuto un faccia a faccia con la squadra e avrebbe comunicato alla società la volontà di dimettersi.

Addio a campionato in corsa: l’allenatore si è dimesso

Ore delicate in casa Lazio. Maurizio Sarri, dopo la partita contro l’Udinese vinta dai friulani in casa dei biancocelesti, ha deciso di rispondere alle critiche, stufo dell’ambiente pesante. Secondo quanto riporta Il Messaggero infatti, l’allenatore ha comunicato al club la volontà di rassegnare le dimissioni. Adesso la palla passa alla società, che sta prendendo tempo secondo quanto riportato dal quotidiano romano.

Una decisone arrivata anche dopo il colloquio di ieri avuto con la squadra, dove sempre come riportato dal Messaggero l’allenatore avrebbe chiesto allo spogliato se fosse ancora gradita la sua presenza. La Lazio è andata incontro a tre sconfitte nelle ultime tre partite, mettendo a segno 12 sconfitte stagionali complessive – record negativo in Serie A per Sarri -.

Sarri, Lotito prende tempo e cerca un sostituto

I rapporti tra Sarri e Lotito sono ai minimi termini. L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio dopo appena un anno di idillio sembra essere finita come peggio non poteva. Lotito, dopo che Sarri avrebbe comunicato la volontà di lasciare Roma, adesso prende tempo.

Secondo quanto si apprende, il presidente starebbe aspettando prima di decidere se accettare le presunte dimissioni del tecnico. Prima il presidente vorrebbe trovare un degno sostituto per provare a salvare la stagione.