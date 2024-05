Maltempo: a Capaci allagamenti sul lungomare (FOTO)

Come si apprende dal “Giornale di Capaci” le piogge delle ultime ore hanno provocato disagi a Capaci, dove il lungomare è stato completamente allagato.

“Uno scenario che si ripete ad ogni pioggia con evidenti disagi per i proprietari di chioschetti. – si legge -. Il deflusso delle acque piovane avviene lentamente o non avviene proprio. Visto il ripetersi dell’allagamento i gestori dei chioschetti sembra ci abbiano fatto l’abitudine e, tranne qualche timida protesta, si sono rassegnati. In una città turistica, ma anche in una località normale, questo non dovrebbe accadere”.