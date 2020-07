Nel focolaio di Covid-19 nell’azienda Tnt-FedEx di Bologna sono saliti a 28 i lavoratori positivi, tutti alle dipendenze di una cooperativa esterne. Alessandro Anzini, delegato di Si Cobas Bologna, afferma: “Questa situazione può dipendere da tante cose. Noi abbiamo sempre avuto mascherine e guanti e forse è anche per queste attenzioni che i positivi sono soltanto una trentina. Secondo me dovremmo sanificare anche un po’ più spesso i furgoni, perchè a volte capita che vengano usati non soltanto dal corriere abituale ma anche da altri, nel caso questi sia in malattia o in ferie. Come facciamo lì a sapere se c’è sicurezza oppure no?”