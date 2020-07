Nel corso della stagione ha dato non poco filo da torcere al Palermo di Pergolizzi , riuscendo anche ad ottenere un convincente 2-0 nella sfida di ritorno allo stadio Dino Lotta, ed ora il Licata è pronto ad affrontare un altro campionato di serie D con l’obiettivo di esserne grande protagonista. E per affrontare al meglio la prima serie dilettantistica è necessario rinforzare a dovere la rosa ed infatti il nuovo tecnico gialloblu, Davide Boncore, avrà a disposizione due nuovi elementi di ottimo livello per la categoria: secondo “Tutto serie D”, Lautaro Fernandez ed Alfredo Saba, entrambi ex Troina, saranno due nuovi giocatori del Licata. Il primo, attaccante argentino capace di reggere sulle proprie spalle il peso dell’intero attacco, ha totalizzato 7 reti nel corso della stagione appena conclusa, mentre il secondo, regista di gran qualità con il vizio del gol, è andato a segno ben 8 volte, realizzando anche 2 assist. Il DS gialloblu Andrea Marrali ha praticamente concluso le due operazioni e sta lavorando per garantire al nuovo mister una squadra in grado di lottare per le primissime posizioni di classifica.