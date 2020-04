Continuano i sequestri di dispositivi di protezione non a norma. Secondo quanto riportato da “Gds.it”, la Guardia di Finanza di Partinico ha sequestrato 53 mila articoli tra dispositivi di protezione individuale, artifizi pirotecnici, materiale per la casa e utensili. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo per frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, omessa denuncia e detenzione abusiva di materie esplodenti. CLICCA QUI per vedere il video dell’operazione.