L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla data del 31 maggio, come quella della possibile ripresa dei campionati. Venerdì sera, è andato in scena un botta e risposta tra Gravina e Malagò, dopo che quest’ultimo aveva accusato il mondo del pallone di comportarsi diversamente rispetto alle altre discipline. La data indicativa per la ripresa degli allenamenti potrebbe essere quella del 27 aprile. Ci vorranno quattro settimane di allenamenti per fare in modo che i calciatori riescano a giocare una partita.