Il Governo è al lavoro per predisporre le misure relative alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da “Corriere.it”, Conte avrebbe chiesto al comitato scientifico di indicare delle regole per ripartire, in vista del nuovo Dpcm che entrerà in vigore la prossima settimana. Il premier pensa a due step: prime le aziende, poi i cittadini, sempre in un’ottica di sicurezza e precauzione.