La fine della pandemia in Sicilia è prevista per il 22 aprile prossimo, «salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati». Ad affermarlo è l’Institute for Health Metrics and Evaluation, organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington. Secondo lo studio, il totale dei decessi registrati in Sicilia sarà di 205 morti al 4 agosto 2020