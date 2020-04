Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di Virologia, ha spiegato le dinamiche del Coronavirus in Calabria. Ecco quanto riportato da “Lagazzettadelsud.it”: «La Calabria avrebbe avuto pochissimi casi se non ci fossero stati i rientri dal Nord. Adesso bisogna chiudere le città diventate focolai, così come è stato fatto, e osservare le disposizioni imposte dal ministero della Salute mantenendo la cosiddetta distanza sociale».