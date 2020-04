Il Consiglio di Stato, con un documento della prima sezione pubblicato nella serata di ieri, ha espresso parere favorevole sulla proposta del ministero dell’Interno, per annullamento in via straordinaria dell’ordinanza del sindaco di Messina che ha imposto a chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza nel sistema di registrazione online “www.sipassaacondizione.comune.messina.it”. Il Consiglio di Stato chiarisce che in presenza di “emergenze di carattere nazionale – ha concluso il Consiglio di Stato – pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali”.