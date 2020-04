Dopo 16 ore di trattative in videoconferenza, l’Eurogruppo è stato sospeso, senza un accordo sulle misure necessarie ad affrontare l’emergenza socioeconomica derivante dal Coronavirus. Si riprenderà domani: «La conferenza stampa prevista per le 10 di stamani dovrà essere cancellata, dato che la riunione è stata sospesa e continuerà domani. I dettagli verranno annunciati più tardi», ha comunicato il portavoce del presidente dell’ Eurogruppo, Luis Rego. «I ministri delle finanze dell’Ue non sono riusciti a trovare un accordo su strumenti fiscali che possano attenuare l’impatto economico della pandemia del coronavirus», ha scritto su Twitter il presidente dell’ Eurogruppo Mario Centeno.