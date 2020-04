“Per la fase 2, dopo il lockdown, dovremo immaginare un’organizzazione che ci consenta di uscire dal blocco totale, ma ci vorrà tempo e tantissima gradualità. Partiremo dalle cose più essenziali per la ripresa, quindi dalle attività produttive, ma in sicurezza. Poi, col massimo della gradualità, costruiremo delle modalità che riguardino coloro che non sono impegnati in tali attività essenziali. Nella fase 2 sarà importante investire sulla Medicina del territorio e sui Covid-Hospital per superare la struttura dell’ospedale ‘misto’. Inoltre, ci sarà una campagna di test diagnostici e test sierologici e punteremo sull’uso di nuove tecnologie con il lancio di una app che ci consenta una maggiore velocità nel tracciare i casi positivi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a “Di Martedì” su La7, in merito all’emergenza Coronavirus.