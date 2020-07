Il figlio dell’imprenditore che in Veneto ha rifiutato il ricovero, nonostante i sintomi da Coronavirus (positività confermata), ha dato ragione al governatore Zaia: «Papà ha sbagliato, non so perché si è comportato in modo così irresponsabile», ha detto ai principali quotidiani. Non trovo una giustificazione al suo comportamento. Zaia ha regione quando dice che serve il Trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta le cure: curarsi è una dovere verso la comunità. Non si può rischiare di contagiare altre persone». A causa del comportamento del papà 5 persone sono risultate positive e 117 si trovano in isolamento.