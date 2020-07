Diverse squadre si sono fiondate su Ciccio De Rose, capitano e pilastro della Reggina. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta del Sud”, il calciatore potrebbe finire in un autentico intreccio di mercato. Sul classe ’87 ci sarebbe anche l’interesse del Palermo, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione di C. I rosanero dovrebbero però affrontare la concorrenza del Modena, club che vorrebbe intavolare un asse con la Reggina, considerando l’ulteriore interesse per l’attaccante Corazza.