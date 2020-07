Non soltanto 8 dei 43 migranti sbarcati ad Augusta, risultati positivi al Covid, sono stati messi in quarantena a Noto. Ma a quanto pare anche una decina di poliziotti della Scientifica di Siracusa, si troverebbe nella stessa condizione sempre nella perla del barocco siciliano. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, non è ancora chiaro se qualcuno di loro sia risultato positivo al tampone o se la quarantena è soltanto una misura cautelativa.