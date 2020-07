In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati registrati nove nuovi contagi e nessun decesso per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Con ogni probabilità si tratta dei migranti positivi a Noto, ma la certezza arriverà nella prossime ore, vista la mancanza di comunicazione da parte della Regione. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, sono 134, per un totale di 3090 (332 con attività di screening diagnostico). Sono 20 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 134 le persone in isolamento. Sono 2814 (211317 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.