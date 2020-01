Che batosta per il Torino, ma soprattutto per Salvatore Sirigu che ha dovuto raccogliere il pallone dalla sua porta per ben 7 volte. Tre gol da Ilicic, due da Muriel, uno da Gosens e Zapata. Proprio come accadde nel lontano 2011. Quel maledetto Palermo-Udinese terminato con lo stesso risultato di oggi in Torino-Atalanta, un incubo che si ripete per l’ex portiere rosanero.