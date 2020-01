L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul numero di tifosi presenti Ragusa per sostenere il Palermo. La squadra rosanero sarà seguita da mille palermitani. Già ieri mattina il Marina di Ragusa ha dato l’annuncio di aver esaurito i tagliandi in vendita per il settore ospiti (750 in tutto), aprendo così ai tifosi del Palermo anche la Tribuna C, con 350 biglietti a disposizione. Oltre mille, dunque, i sostenitori rosanero attesi allo stadio «Aldo Campo». Un’invasione che manca da mesi, dato che l’ultima trasferta in Sicilia aperta agli ospiti risale al 29 settembre (contro l’Fc Messina). Gli uomini di Pergolizzi sono arrivati nella giornata di ieri.