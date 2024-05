Incredibile in Romania: la Dinamo Bucarest ha acquistato Edgar ma teme che sia arrivato il fratello Edelino

Incredibile quanto accaduto alla Dinamo Bucarest.

Come riferito da “Marca” il club rumeno ha acquistato Edgar Ié ma ora sta ipotizzando un possibile scambio d’identità con il fratello “scarso” Edelino. I due sono nati in Guinea e, dopo un percorso condiviso nelle giovanili dello Sporting Lisbona, hanno intrapreso strade differenti.

Edgar, dopo un’esperienza nella Masia del Barcellona (con annesso esordio al Camp Nou) e un viaggio tra Francia, Olanda e Turchia è arrivato (o almeno si pensa) proprio in Romania. Al contrario, Edelino è rimasto in Portogallo senza mai esplodere definitivamente in una grande squadra. Diverso talento e carta d’identità. Ma una grande somiglianza fisica: per questo la Dinamo teme di essere stata ingannata.