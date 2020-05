A differenza di quanto sta succedendo in Calabria, in Liguria bar e ristornati non apriranno all’inizio della fase 2, che comincerà il 4 maggio, ma si dovrà aspettare ancora un paio di settimane. Lo ha detto il governatore della Regione, Giovanni Toti: “I numeri ci confermano che la situazione è in miglioramento, e questo ci conforta nelle nostre scelte. I tamponi effettuati aumentano come promesso, e per la prima volta registriamo la controtendenza, con un segno negativo nel numero dei casi al momento positivi. Se tutto continuerà ad andare in questa direzione, ragioneremo con grande attenzione e con grande prudenza di anticipare l’apertura di parrucchieri e servizi alla persona, ovviamente applicando regole serie per la tutela delle persone. Come anche ragioneremo di far ripartire in anticipo i ristoranti, che potranno lavorare utilizzando maggiori porzioni di suolo pubblico, mettendo tavoli a distanza e dotando i camerieri di mascherine e usando tutte le misure e le precauzioni del caso”.