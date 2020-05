L’emergenza Coronavirus sembra stia scemando in Italia e l’intero Paese si prepara alla fase 2. A Misilmeri però c’è chi ha bruciato le tappe, infatti secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, una gastronomia era aperta per vendere cibo d’asporto, ciò si potrebbe fare solo dopo il 4 maggio e non ora. Per questo il titolare è stato multato e l’attività verrà chiusa temporaneamente per 30 giorni.