«Esultanza polemica dopo i primi gol? Sono ragazzi, se noi cerchiamo un atteggiamento di grande maturità in un ragazzo che è arrivato a Palermo a 19 anni, dopo aver giocato in Primavera, non lo troviamo. Secondo me quell’esultanza era più indirizzata verso quei cosiddetti fenomeni da tastiera. Io credo che il fatto che un ragazzo di vent’anni possa avere una reazione nervosa dopo qualche parola arrivata è un qualcosa di umano e può essere liberatorio. Queste le parole del procuratore di Lucca, Ninni Imborgia, ai microfoni di “Tgs”.