«Perchè è arrivato da svincolato? Il ragazzo ha vissuto una grande delusione. Il Brescia aveva un diritto di riscatto piuttosto basso che però non ha esercitato, non si è mai capito il perché dopo 16 gol in 18 partite. E’ tornato al Torino e non voleva rinnovare. I granata mi hanno dato la possibilità di liberarlo solo nel caso in cui fosse andato a giocare tra i dilettanti. Il Palermo è stato fortunato e lo sono stato anche io. Abbiamo sfruttato un momento non positivo tra il ragazzo e il Torino. E’ stato bravo il Palermo». Queste le parole del procuratore di Lucca, Ninni Imborgia, ai microfoni di “Tgs”.