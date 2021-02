«Non gli faccio mai i complimenti, gli dico sempre dove e come migliorare. Secondo me siamo solo all’inizio, non dobbiamo sbagliare i passaggi della sua crescita. Non bisogna cercare delle cose che magari in questo momento non può dare. Quando ho portato Lorenzo a Palermo, gli ho detto “goditi quello che io non mi sono potuto godere”». Queste le parole del procuratore di Lucca, Ninni Imborgia, ai microfoni di “Tgs”.