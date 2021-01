Franco Vazquez e l’Italia: la chiamata del paese dove è diventato grande si sta facendo sentire e le pretendenti per il trequartista del Siviglia aumentano.

Il Torino, e non solo, sta bussando alla porta del Mudo: gli andalusi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com”, sono pronti a farlo partire a gennaio dopo tanti anni insieme, anche perché le parti sono concordi sul non rinnovare il contratto in scadenza.





Vazquez ha già dato l’ok a tornare in Italia, anche se ha richieste importanti, non scartate, dalla Turchia. Il Torino c’è, con forza, possibile un incontro in settimana per valutare la fattibilità economica della trattativa e per regalare a Giampaolo un trequartista di alto livello.