Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, nelle ultime settimane gli spagnoli del Siviglia sarebbero tornati alla carica per Armando Izzo, dopo averlo seguito per l’intera estate scorsa. Anche nel mercato di gennaio Izzo dovrebbe però essere confermato dai granata. Il Torino però, se non dovesse arrivare neanche quest’anno la qualificazione all’Europa, dovrà senza dubbio fare qualche cessione sacrificando qualcuno, magari proprio il difensore. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane, ma quasi sicuramente Izzo non lascerà Torino a gennaio.