«Dico ai tifosi di avere fiducia nella squadra, noi abbiamo fiducia in Pergolizzi e nei giocatori, stanno facendo bene. Massima fiducia in tutti, sono sicuro che l’anno prossimo ci saranno sorprese. Molto probabilmente il 2 febbraio sarò a Palermo per il match contro l’Fc Messina». Queste le parole del vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra”.