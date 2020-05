Dopo l’incontro con la cordata interessata all’acquisto del Catania, il sindaco Salvo Pogliese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a “Catanista”: «Ho percepito grande determinazione e grande passione, ma la conoscevo avendo avuto grandi rapporti con Maurizio Pellegrino e Angelo Maugeri. Mi hanno confermato quello che accadrà domani con la costituizione della Spa e la volontà di acquistare il Catania per non perdere matricola e Lega Pro, con alcune oggettive difficoltà. la messa in mora non aiuta, era doveroso da parte loro e ci sarà qualche perdita aggiuntiva in termini di patrimonio calcistico. C’è grande determinazione. Non basta solo questo, non basta solo la volontà di Pellegrino, Maugeri, Pogliese o Parisi, ma serve la volontà da parte di altri che in questo momento devono decidere se passare il testimone o meno, ma il tempo è assolutamente stringente. Il Tribunale dovrà valutare la concreta possibilità della continuità aziendale, questo è quanto scritto all’interno delle norme. Quindi mi auguro che l’offerta sia coerente rispetto a questo obiettivo che deve essere valutato al Tribunale. C’è un organismo terzo che è entrato in campo, dopo quello che ha fatto la Procura, quindi mi auguro che l’offerta sia coerente. Posso dire che questo si possa concretizzare e sono convinto che con l’azionariato diffuso si possano raccogliere risorse significative».