Intervenuto nel corso del programma “Ottogol” sulle frequenze televisive di OttoChannel, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato della possibile ripresa del campionato: «Questo Governo lascia tutti nell’incertezza ed è una situazione che crea problemi incredibili. Ieri c’è stata l’apertura da parte del ministero degli interni sugli allenamenti individuali, poi Spadafora ha detto altro. Sembra sempre che l’Italia sia in attesa della Merkel sul campionato tedesco prima di muoversi. Bisogna decidere al più presto dando tutte le indicazioni possibili, altrimenti ogni discorso è fuori da ogni logica. Se si decide di non proseguire la stagione, devono essere promosse le prime due della classifica. Ci saranno ricorsi? Va bene, ma almeno il Benevento si guadagnerà il diritto di giocare in serie A. Bisogna dettare una linea».