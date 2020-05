Una forte esplosione si è verificata all’interno della fabbrica Adler Plastic ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Due persone sono rimaste ferite e una è in gravi condizioni. L’impianto, che si occupa di produzione e lavorazione di gomma e materie plastiche, è esploso intorno alle ore 16 di oggi. In basso, il video che riprende i momenti: