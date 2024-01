Il Secolo: “Spezia, pasticcio Verde. Palermo infuriato”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sull’accordo del Palermo per Daniele Verde, con lo Spezia che però sembra essersi tirato indietro.

Il pasticcio Verde, la gestione Macia, il Palermo infuriato, il giocatore che parlerà presto. I tifosi che, 24 ore dopo la storica vittoria a Pisa che potrebbe rilanciare il campionato, sono di nuovo a farsi domande. Tifosi (una parte) che in settimana si erano anche presentati sotto casa di Macia, con un invito esplicito a tornare a Valencia. Tra pochissimo, il nodo legato al fantasista napoletano si scioglierà, anche perché il calcio mercato terminerà l’1 febbraio alle 20.

Quindi è una caso ad orologeria, quello aquilotto. Fatto è che l’unica certezza, confermata anche da più parti, e il dietro-front di Macia con il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo. Fino a venerdì, Verde era cedibile, con tanto di prezzo stabilito, modalità, sconti, con affari comuni da inserire in parallelo, non contropartite. Dopo i due gol di Pisa, gara che lo stesso giocatore offre l’impressione di giocare più per rispetto verso D’Angelo e i tifosi, ecco la retromarcia. Mettendo ora la palla sui piedi del giocatore, che rischia di fare un altro scavetto, ma questa volta proprio al dirigente spagnolo.

