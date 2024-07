Il Secolo: “Spezia, Nikolaou ha salutato. Oggi visite mediche al J-Medical della Juventus”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul mercato dello Spezia con Nikolaou verso Palermo e Soleri-Aurelio a fare il percorso inverso.

Duccio Degli Innocenti, mediano dell’Empoli, ha attirato l’interesse dello Spezia. Il giocatore, che ha compiuto 21 anni il 28 aprile 2023, ha giocato l’ultima stagione al Lecco e ha fatto parte della Nazionale Under 20. Il suo agente, del gruppo Branchini, sta lavorando su un possibile prestito con un’alta percentuale di riscatto in caso di valorizzazione e rivendita a terzi. Degli Innocenti potrebbe essere incluso nell’affare Bukowski, come contropartita tecnica per compensare la possibile minusvalenza della cessione del giocatore polacco.

Degli Innocenti, che ha caratteristiche simili a Nagy e Salvatore Esposito, si differenzia dai cursori e trequartisti come Bandinelli, Cassata, Vignali, Kouda e Candelari. Con un contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2026, il centrocampista ha collezionato 29 presenze nel Lecco in Serie B la scorsa stagione, mostrando un rendimento interessante. Ha esordito in Serie A il 21 ottobre 2022 contro la Juventus, giocando due minuti storici, ma successivamente è rimasto in panchina.

A livello internazionale, Degli Innocenti ha dato il meglio nelle nazionali giovanili italiane. Ha esordito in Under 17 nel settembre 2019 e ha giocato nelle qualificazioni agli Europei Under 17. Ha partecipato ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2022, dove l’Italia ha raggiunto le semifinali, e ha fatto parte della rosa italiana nella Coppa del Mondo FIFA Under 20 in Argentina nel maggio 2023, arrivando secondo.

Degli Innocenti è considerato uno dei centrocampisti più promettenti della Serie B, noto per la sua combinazione di quantità e qualità. Spezia ed Empoli, con la mediazione degli agenti, avrebbero già studiato una formula per un accordo che prevede la divisione al 50% dell’eventuale rivendita del giocatore a terzi entro dodici mesi. Degli Innocenti potrebbe diventare un sostituto futuro per Salvatore Esposito.

Nel frattempo, Nikolaou si sottoporrà alle visite mediche al J-Medical della Juventus per poi raggiungere il ritiro del Palermo a Livigno. Soleri e Aurelio sosterranno le visite mediche oggi al Ferdeghini, segnando un ulteriore passo avanti nelle loro rispettive trattative di trasferimento.