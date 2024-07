Cremonese, Giacchetta: «Vorremmo riavere Antov e Coda, Brunori difficile»

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Cremona1 da La Spezia riguardo il nuovo calendario di Serie B. Ha sottolineato come la squadra incontrerà le big del campionato in casa nel girone d’andata, il che renderà le trasferte del ritorno molto insidiose. Giacchetta ha espresso che la Serie B è sempre piena di insidie, indipendentemente dal livello tecnico degli avversari, e che è fondamentale prepararsi bene e formare un buon gruppo. Ha inoltre affermato con fiducia che la Cremonese farà sempre la sua figura.

Giacchetta ha anche parlato della possibilità di prendere Matteo Brunori.

Ecco le sue parole:

«Brunori è un giocatore importante per il Palermo e credo sia difficile da raggiungere, se non impossibile. A noi piacerebbe riavere Coda, lo abbiamo accolto sempre bene e la città di Cremona lo accoglierebbe bene come calciatore e uomo. Dipenderà da lui, sa quanto la Cremonese voglia riaverlo, poi starà a lui».