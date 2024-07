Corriere dello Sport: “Tris del Palermo con Nikolaou, Pierozzi e Henry”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo con l’imminente arrivo di un tris in entrata.

La squadra di Dionisi sta prendendo forma. Fra oggi e domani dovrebbero arrivare due o tre ufficializzazioni importanti: Dimitris Nikolaou per la difesa dallo Spezia, che contestualmente accoglierà Edoardo Soleri, beniamino che lascia il Palermo dopo 3 anni e l’estero Aurelio (in prestito), Niccolò Pierozzi (22), esterno destro ex Reggina c Fiorentina che arriverà a titolo definitivo e Thomas Henry (29), l’attaccante del Verona su cui si puntava già a gennaio e il cui arri-vo potrebbe permettere di disegnare l’attacco in modo diverso, inattesa di conoscere il destino di Matteo Brunori, inseguito da club di A ma anche di B.

ECCO GOMIS. Intanto a Livigno Palermo ha fatto conoscenza con Alfred Gomis, il portiere 31 enne ex fra le altre, di Torino, Spal e Como, rientrato in Italia dopo un’esperienza al Rennes. Cresciuto a Cuneo e con ottima padronanza di italiano, si è detto entusiasta dell’esperienza: «Nel gruppo ho visto la giusta coesione, si parte per un obiettivo importante e alle spalle c’è un gruppo fortissimo che vuo- le riportare la città dove merita.

Ho giocato tanto in Italia e so cosa vuol dire, Palermo è in B per categoria ma la tifoseria è di uno spessore superiore. Desplanches? Non sarà un dualismo, semmai ci aiuteremo. La mia passione per i libri? Dedico intanto il mio tempo per integrarmi col gruppo ma appena posso, nei tempi morti mi piace approfondire molti temi e usci- re dal fatto calcistico. Mi sento allo stesso tempo italiano e senegalese».