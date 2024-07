Corriere dello Sport: “Avellino preso Sounas. Silipo-Ternana? Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

L’Avellino non bada a spese e si assicura il centrocampista Dimitrios Sounas (29): accordo raggiunto col Catanzaro, da giorni era stata trovata l’intesa col calciatore, firmerà un quadriennale. Ufficiali gli ingaggi dell’esterno offensivo Alessio Tribuzzi (25) prelevato a titolo definitivo dal Crotone con contratto di 3 anni, e del portiere Mattia Guarnieri (24), la scorsa stagione agli islandesi dell’FKA Austfjarda (accordo sino al 30 giugno 2025). Il Cerignola, che ieri ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Gabriele Ingrosso (24), non libera il mediano Galo Capomaggio (27), per cui gli irpini si sono fiondati su Davide Petermann (30) della Virtus Entella. In uscita il centrocampista Salvatore Pezzella (23) è vicino al Taranto, che ha sondato pure la mezzala Nana Welbeck (29) del Catania. Si muove il Sorrento, che ieri ha ufficializzato il suo nuovo allenatore Rino Barilari : il primo regalo è l’attaccante Giuseppe Guadagni (23), a titolo definitivo dalla Lucchese per un biennale. Vicino pure il mediano Antonio Matera (28) del Taranto. Il Team Altamura ha acquistato la punta Antonio Sabbatani (22),

RINNOVI E ACQUISTI. Arriva un rinnovo importante in casa Albinoleffe: ufficiale la firma per i prossimi due anni del difensore Riccardo Baroni (26). Marco Forapani (21) ha accettato la proposta di prolungamento del Carpi e firmato un contratto fino al 2026. In difesa è ufficiale l’arrivo di Davide Zagnoni (29) dalla Vis Pesaro. Possibile asse Gubbio-Cesena: il ds Degli Esposti ha chiesto il prestito dei difensori Matteo Piacentini (25 anni) e Simone Pieraccini (20) con l’attaccante Alessandro Giovannini (19). Fatta per il ritorno tra i pali di Giacomo Venturi (32). Col Sassuolo si proverà a riconfermare il prestito di Alessandro Mercati (22). Idea per la difesa: Alessio Zini (26) dal Tau Altopascio. Se ne va anche Claudio Morra (29) dal Rimini: il bomber si trasferirà al Vicenza che ha pagato per intero la clausola rescissoria. In entrata si è vigili su Marco Chiarella (22) del Catania e su Andrea Cisco (26). Il centrocampista austriaco (ma di nazionalità del Liechtenstein) Marcel Buchel (33) è a un passo dal Potenza. Simone Corazza (33) resta un obiettivo per l’attacco. Con i romagnoli si parlerà anche di Roberto Ogunseye (29). Francesco Di Tacchio (34) è promesso sposo del Catania, da dove potrebbe però arrivare in Umbria Davide Marsura (30), che non rientra nei piani di Toscano. La Ternana rimane vigile su Andrea Silipo (23), svincolato dal Monterosi. Il Foggia vira su Caturano (Potenza) per l’attacco, ma tiene aperta la porta all’argentino Facundo Lescano . Per la difesa Brambilla chiede notizie di Elio Capradossi.